2025-01-19 16:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت ثلاثةأحكام جنائية بحق تجار مخدرات.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبدبحق تاجر مخدرات بعدما تمت إدانته بحيازة كيلوغرام من المخدرات لغرض توزيعها فيالمحافظة".

وأضافأن "متهمين اثنين الآخرين تم الحكم على أحدهما بالسجن لست أعوام، والآخر لعامين،بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وبينالمصدر، أن "القرارات صدرت استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحةالمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".