ريال مدريد يعلن استبعاد نجمه قبل موقعة لاس بالماس اليوم

2025-01-19 16:30:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي ريال مدريد استبعاد أحد لاعبيه البارزين قبل ساعات قليلة من مواجهة لاس بالماس في الجولة الـ20 من الليجا، مساء اليوم الأحد، بعد إصابته بشكل مفاجئ.وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "نواجه فريق لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، لكن سيفتقد الفريق خدمات أوريلين تشواميني الذي تم استبعاده في اللحظات الأخيرة بسبب شعوره بآلام في ساقه اليسرى".وأضاف بيان ريال مدريد، "تم استدعاء جاكوبو أورتيجا وشيما لتعويض غياب أوريلين تشواميني في قائمة مباراة اليوم".وأنضم تشواميني لقائمة الغائبين عن مباراة لاس بالماس من الريال، والتي تضم كل من: فينيسيوس جونيور، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، وإدواردو كامافينجا، ولوكا مودريتش، لأسباب مختلفة.يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، صاحب الصدارة.وفي حال تمكن الفريق الملكي من الفوز على لاس بالماس اليوم سيرتقي إلى المركز الأول.