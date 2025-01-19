نائب يحدد موعد ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال البرلمان

2025-01-19 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، اليوم الأحد، (19 كانون الثاني 2025)، عن موعد إدراج تعديل قانون العفو العام في جدول اعمال مجلس النواب.

وقال الشمري في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "قانون العفو، سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب، يـوم الثـلاثاء المقبـل".

ويعد العفو العام أحد ابرز القوانين المثيرة للجدل داخل مجلس النواب ولم يحسم رغم ادارجه لمرات عدة في جدول الاعمال.

وفي تموز 2024، أدرج مجلس النواب مشروع قانون العفو العام على جدول أعماله، وهي المرة الأولى التي يُفتح فيها هذا الملف في البرلمان، على الرغم من مرور سنوات على المطالبة به من شرائح مجتمعية واسعة وأحزاب سياسية، وسط مخاوف من عرقلته.

وأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في تصريح صحفي في 13 من الشهر الجاري، اانه "عفو مشروط وليس عاما، وبينها (تحت التعذيب) بتشكيل لجنة تحقق من 3 قضاة ومن ثم يحالون 3 قضاة للتحقيق وبعدها إحالة المشمول بالعفو الى المحكمة وهي من تحسم مصيره".

وأشار الى ان "هناك أبرياء كثر في السجون جراء حرب التحرير من داعش ووضعنا آلية لإخراج السجناء الأبرياء منها فقط الذين تقترب انتهاء محكوميتهم بسبب اكتظاظ السجون وانتشار ظاهرة المخدرات فيها".



