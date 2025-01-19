اغلاق قاعة للمراهنات والقاء القبض على مخالفين بداخلها في بغداد

2025-01-19 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أغلقت مفارز مديرية الأمن السياحي، اليوم الاحد (19 كانون الثاني 2025)، صالة للقمار وسط بغداد بجانب الرصافة.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم اثناء المداهمة القاء القبض على عدد من المخالفين وضبط اجهزة متنوعة تستخدم "للمراهنة".

وأضاف، ان "العملية تمت بإسناد القطعات الماسكة (الفرقة الاولى) شرطة أتحادية، وبإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية"، مبينا ان "العملية جاءت ضمن واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم، وتزامناً مع الاستعدادت الجارية ضمن الخطة الامنية المرسومة للزيارة الرجبية".

وأشار البيان الى أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".