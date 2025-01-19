مختص: استجواب رئيس مجلس بغداد هدفه سياسي وله تداعيات سلبية على العاصمة

2025-01-19 16:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المحلل السياسي مصطفى الطائي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، هدفه سياسي وله تداعيات سلبية على وضع العاصمة.

وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العاصمة بغداد تشهد أوضاعا سياسية مستقرة وكذلك وجود حركة اعمار واضحة، فلا يوجد أي مبرر لعملية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي، خاصة مع فقدان أي ملف ضده أو يدينه، وهذا ما يؤكد أن الاستجواب سياسي ويهدف الى استحواذ جهة سياسية على المنصب".

وبين أن "عملية الاستجوابات سيكون لها تداعيات على الاستقرار السياسي في بغداد وحكومتها المحلية، فهذا قد يدفع نحو تغيير مسؤولين آخرين، وهذا له تبعات سلبية على عملية الاعمار والخدمات، التي بدأ المواطن لمس وجود تحسن فيها، لكن تبقى المصالح السياسية والحزبية لبعض الأطراف فوق المصالح الوطنية".

هذا وقدم عدد من مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، طلبا لاستجواب رئيسه عمار القيسي بسبب ما ذكر حول تصويت المجلس على عدد من العطل الدينية أبرزها استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وأربعينية الإمام الحسين عليهما السلام.