2025-01-19 - المصدر: جمار

لا أحد يستمع للطبيبات اللاتي يقلن إن الأم أثناء النفاس تحتاج إلى ملابس خفيفة بدلاً من ثلاث بطانيات... عن نجلاء وبسمة وغيرهن، نساءٌ حائرات بين الطب وتقاليد النفاس وبطانيات الأم ووصفات طعام الجدة..

