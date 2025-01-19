دوري نجوم العراق.. فوز أربيل على الكرخ وتعادل ديالى والكرمة

2025-01-19 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق أربيل على مضيفه الكرخ، فيما تعادل فريقا ديالى وضيفه الكرمة، يومالأحد، في انطلاق منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتمباراة أربيل والكرخ على ملعب الساحر أحمد راضي، عند الساعة الثانية والنصف عصراً وانتهتلصالح أربيل بنتيجة 4-2.

وانتهىالشوط الأول بتقدم أربيل 2-1، جاء هدف أربيل الأول عن طريق اللاعب سفين منصور فيالدقيقة 14، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 29، وقلص الكرخ النتيجة عنطريق اللاعب عمر نوري في الدقيقة 45+5.

وفيالشوط الثاني أضاف أربيل هدفه الثالث في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب إيفان خالد،وسرعان ما قلص الكرخ النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق المحترف إيفيانيإيزي، وعاد أربيل ليسجل هدفه الرابع عن طريق يوسف بن سودة في الدقيقة 86.

وبهذهالنتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 22 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطةبالمركز 18 برصيد 12.

وضمنالمنافسات وبنفس التوقيت تعادل فريق ديالى مع ضيفه الكرمة من دون أهداف وجرتالمباراة على ملعب الكوت الأولمبي وهو الملعب المفترض لفريق ديالى.

وبهذهالنتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة الخامسة بالمركز الأخير، ورفع الكرمة رصيدهللنقطة 20 بالمركز العاشر.