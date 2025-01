2025-01-19 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن عضو مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، اليوم الأحد، إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وقال الشمري في بيان مقتضب تلقته (المدى)، إن "قانون العفو، سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل". وكانت كتلة تقدم البرلمانية قد قررت في (13 كانون الثاني الجاري) مقاطعة جلسات […]

