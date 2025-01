المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة

2025-01-19 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة كما جاء من الحكومة. وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، […]

