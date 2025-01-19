2025-01-19 18:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن النائب مصطفى سند، اليوم الأحد، كسر نواب جبهة الوسط والجنوب نصاب جلسة البرلمان، ونجاحهم برفع فقرة تعديل الموازنة من جدول الأعمال. وقال سند في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، إن “جبهة نواب الوسط والجنوب يكسرون نصاب الجلسة وينجحون برفع فقرة تعديل الموازنة من جدول الأعمال”. وفي وقت سابق من اليوم، قال سند، إن اللجنة المالية […]

ظهرت المقالة بعد كسرهم النصاب.. سند: جبهة الوسط والجنوب نجحت برفع فقرة تعديل الموازنة من الجلسة أولاً على ايشان.



