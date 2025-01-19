2025-01-19 18:18:04 - المصدر: ايشان

بدأت عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم في قطاع غزة وفي تصريح له من موقع استقبال المحتجزات، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحرص على الاحتفاظ بالمناطق العازلة وسيرد بقوة على أي انتهاك. من جهتها، […]

ظهرت المقالة عبر الصليب الأحمر.. بدء عملية تسليم الأسيرات الثلاث لليان أولاً على ايشان.



