تعتمد لأول مرة.. التجارة: معايير جديدة للسيطرة النوعية على المواد الإنشائية

2025-01-19 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تطبيق معايير جديدة للسيطرة النوعية على المواد الإنشائية الداخلة إلى العراق تعتمد لأول مرة، فيما كشفت عن خطة جديدة تستهدف توفير 50,000 طن من المواد الإنشائية المختلفة.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر في مشروع السلة الإنشائية عبر الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، هذا المشروع يعد كبيرًا جدًا ويهدف إلى توفير المواد الإنشائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تم تحسين فحوصات مختبرات الجودة، إذ تختلف عن السابق، حيث تم تطبيق معايير جديدة لقياس السيطرة النوعية على المواد الإنشائية الداخلة إلى العراق تعتمد لأول مرة".وأضاف، "نحن الآن نعمل وفقًا لمعايير فحص اختيار المواد الإنشائية، والخطة الحالية تهدف إلى الوصول إلى 50,000 طن من المواد الإنشائية التي تشمل الكهرباء، الصحيات، السيراميك، وجميع مواد البناء الأخرى، وجميعها تخضع لجهاز القياس والسيطرة النوعية".