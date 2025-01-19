مصرف الرافدين يعلن عن شراكة مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية

2025-01-19 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، شراكة استراتيجية مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية لمكافحة الصفحات والمواقع الوهمية، التي تدعي تقديم خدمات بهدف الاحتيال واستغلال اسم المصرف.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "نعلن شراكة استراتيجية مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، لمكافحة الصفحات والمواقع الوهمية التي تروج لأخبار كاذبة مدعية تقديم خدمات مثل السلف والقروض والتسهيلات المصرفية بهدف الاحتيال على المواطنين واستغلال اسم المصرف".وأضاف، أن "مركز الأمن السيبراني رصد هذه الصفحات الوهمية ونشر تفاصيلها عبر موقعه الرسمي، وندعو المواطنين إلى الابتعاد عن التعامل مع تلك الجهات غير الموثوقة"، مشدداً على "أهمية التحلي بالوعي والحذر لحماية البيانات المصرفية، مع التأكيد على أن التعاملات المالية تتم فقط من خلال القنوات الرسمية التابعة للمصرف".