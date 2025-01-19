المندلاوي: قانون المخابرات يهدف إلى تنظيم مهام واختصاصات الجهاز

2025-01-19 18:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن السلطة التشريعية صوتت خلال جلستها اليوم، على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، مبينًا أهميته في تنظيم عمل ومهام واختصاصات الجهاز.وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " السلطة التشريعية صوتت خلال جلستها اليوم، على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني"، مبينا ان "أهمية القانون في تنظيم عمل ومهام واختصاصات الجهاز، وبما يعزز من دوره في ضمان أمن وسلامة واستقرار البلاد، ووفق ما ينسجم مع حقوق الانسان وحرياته، وبما يكفل دعم افراد ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني".وقال المندلاوي – حسب البيان – أنه "حرصنا كرئاسة مجلس النواب على دراسة القانون مع اللجنة المعنية بعناية، وشددنا على ضرورة إخراج مواده بطريقة رصينة تلبي الحاجة الملحة من تشريعه، خصوصًا مع ما تشهده المنطقة من تحديات كبيرة".وأعرب المندلاوي عن شكره لرئاسة وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وما بذلوه من جهود لأجل انضاج فقراته، وللسيدات والسادة النواب على اسهاماتهم ومقترحاتهم القيمة ومشاركتهم في جلسة التصويت.