2025-01-19 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اوعزرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لوزارة المالية بصرف مليار دينار لناديالنجف من التخصيصات المالية المخصصة للنادي.

وبحسب كتاب حصلتعليه وكالة شفق نيوز، من إدارة النجف، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعاوزارة المالية بعد تسلمه الكتاب بصرف مليار دينار من المنحة المخصصة لنادي النجفبحسب قرار مجلس الوزراء وذلك لعدم توفر الأموال في النادي.

‏وجاءتالمطالبة على خلفية تقديم الكادر التدريبي والإداري واللاعبين شكوى رسمية لإدارةالنجف، لتراكم المستحقات المالية الخاصة بهم لأكثر من أربعة أشهر وعدم سداد مقدماتعقودهم مما يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات محلية ودولية على النادي وعدم الاستمراربالمشاركة في دوري النجوم العراق.

كما يقول مصدرفي حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "من ضمن الأسباب الأخرى التي دعت الإدارةللمطالبة بصرف المبالغ هو سوء ملعب النجف الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل بحسب قرارمجلس الوزراء الذي كان قد قضى بذلك حسب كتابه المرقم 42591 في العام 2024 والمتضمنتخصيص الملاعب للأندية وادامتها".