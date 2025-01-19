مدرب منتخب الشباب: سنذهب إلى نهائيات آسيا بطموحات كبيرة

2025-01-19 18:40:18 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب منتخب الشباب عماد محمد، اليوم الأحد، أن منتخب الشباب سيذهب إلى نهائيات بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً في الصين الشهر المقبل بطموحاتٍ كبيرةٍ.ونقل بيان لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عماد محمد قوله:"أنا المسؤول عن الخيارات الفنيّة في المشاركة المرتقبة التي سيلعب فيها منتخبنا ضمن المجموعةِ الثانية لبطولةِ آسيا إلى جانب منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية".وأضاف، "سنذهبُ لبطولةِ آسيا بقائمةٍ مؤلفةٍ من (26) لاعباً، ونحن مَن نتحملُ هذه الخيارات، ونحن المسؤولون عن النتائج وعن مستقبلِ المنتخب، لكوننا الأقرب إلى اللاعبين، ونعرف مدى قدراتهم الفنيّة والتكتيكيّة"، مبيناً ان "الطموح كبيرٌ وبعيدٌ منذ أن كنت لاعباً والآن مدرباً".وأشار مدربُ منتخب الشباب إلى إن "الاعتمادَ على اللاعبين كان من خلال قدراتهم البدنيّة والفنيّة والتكتيكيّة"، مبينا "لدينا لاعبين جيدين في جميع المراكز، ولكن بمقابل ذلك واجهنا صعوباتٍ في تفريغ اللاعبين للمنتخب منذ المدةِ الماضية لكون لدينا العديد من اللاعبين في دوري نجوم العراق، بالإضافة إلى رفض ناديي الكهرباء والميناء تفريغ اللاعبين أموري فيصل ومسلم موسى وكرار جعفر بالذهاب مع المنتخب إلى تايلاند لخوض المباريات الوديّة قبل التوجه إلى البطولة في الصين".وتابع إن "الإعدادَ الأخيرَ سيكون في تايلاند بخوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية وتايلاند، بالإضافةِ إلى مباراةٍ ثالثةٍ لم تحدد بعد، والتي من خلالها سنحدد التشكيلةَ الأمثلَ والأنسب لتمثيلِ ليوث الرافدين في المحفلِ القاريّ الآسيوي".واختتم: "لقد درسنا وحللنا جميعَ المنتخباتِ في المجموعةِ الثانية، ولدينا إحصائيةٌ فنيةٌ لكل المنتخبات، وسنقوم بتحليلٍ واقعيٍّ أثناء مدة البطولة أيضاً".