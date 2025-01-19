بينها إلغاء الإيفادات وغرامات وترشيد الظهور الإعلامي.. قرارات صارمة للنواب العراقيين

2025-01-19 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الأحد، أن الايامالمقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي مع النواب المتغيبين، وبينما وجه بإلغاءجميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين،وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء، وترشيد الظهور الإعلامي للنواب، دعا الكتلالسياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات لإنهاء حالة عدم تحققالنصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المشهداني مع رؤساء الكتل النيابية في القاعةالدستورية داخل مبنى مجلس النواب العراقي.

وأكد المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة مضي مجلسالنواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعبالعراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنةوالقوانين الأخرى التي تخص بعض الاجهزة الامنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".

واضاف، ان "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الىانعقاد الجلسات وانعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس ايجاباً على الحالةالانتخابية التي ستجري في الأشهر المقبلة".

وأوضح المشهداني، أن "الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابيوفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائبالمتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر أسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسميللمجلس".

كما وجه المشهداني بـ"إلغاء جميع الإيفادات للنواب، وكذلك العودةللعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء"،وفق البيان.

وشدد على "ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفةالنيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسساتالحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في إيصال هذه الانتقادات".

وجدد المشهداني في ختام البيان، دعوته للكتل السياسية "بضرورة تحملمسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلةفي إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".