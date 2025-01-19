مرور كركوك تحظر دخول "التكتك" وتحدد أسباب كثرة الحوادث

2025-01-19 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتشرطة مرور كركوك، اليوم الاحد، منع دخول التكتك الى المحافظة، فيما أكدت أنالدراجات النارية والستوتات هي المسبب الأول للحوادث.

وقال مدير قصرالثقافة والفنون في كركوك يوسف الطيب، لوكالة شفق نيوز، إن "القصر الثقافي فيكركوك والتابع لوزارة الثقافة نظّم ندوة موسعة عن حوادث السير بالتعاون مع مروركركوك وتم التطرق إلى أبرز أسباب الحوادث في المحافظة وما لها من تأُثير مباشر علىحياة الإنسان وضرورة التزام سائقي المركبات بقوانين المرور".

وفي نفس السياق،قال مسؤول إعلام شرطة مرور كركوك العقيد عامر نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن"أسباب الحوادث المرورية تعود أبرزها عدم التقيد بأنظمة وقواعد المرور خصوصاًمايتعلق بالسرعة والاجتياز الخاطئ والاهمال بشروط الأمان في المركبة"، مبيناًأن "السائق يتحمل ما يقارب 70% من الحوادث".

وأضاف نريمان،أن "أسباب الحوادث الآخرى فهي سوء الطرق وعدم وجود الإنارة اللازمة أوتخطيطها أو وجود تخسفات ومطبات مفاجئة فهي كفيلة بوقوع الحوادث المؤسفة".

وعن أسبابارتفاع حوادث الدهس، أشار نريمان، إلى أن "سببها يعود لعدم الانتباه لحركةسير السيارات من قبل المارة أو عدم استخدام مجسرات العبور أو استخدام الخطوطالمحددة للعبور بالاضافة إلى استخدام الاتجاه المعاكس لحركة السيارات من قبل بعضالسائقين (الرونك سايد)، فضلاً عن السرعة العالية والتي تسبب عدم القدرة علىالتوقف المفاجئ والسيطرة الكاملة على المركبة".

وتابع نريمان،قائلاً إن "ضوابط استخدام الدراجات الهوائية والدراجات المحورة لاغراضالاحمال (الستوتة) والتي باتت تعتبر المسبب الأول في أغلب الحوادث"، مضيفاًأن "إدارة كركوك ومديرية مرور المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لمنع دخول(التكتك) واستخدامه داخل شوارع المحافظة وتم مصادرة العديد منها".

وفي مطلع الشهرالجاري، أُصيب 12 شخصاً في حادثي سير وقعا في كركوك وبغداد، بحسب مصدرين أمنيينخلال حديثهما لوكالة شفق نيوز.