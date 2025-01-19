الكهرباء العراقية توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتنفيذ مشروع إستراتيجي

2025-01-19 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وقع وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، اتفاقية مبادئ تعاون مع شركة"ستلار إنيرجي" الأمريكية لتنفيذ مشروع إستراتيجي يهدف إلى تطوير قطاعالطاقة الكهربائية في العراق.

وذكرتالمكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاقية تمول من بنك "EXIMBank"،وتتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحويل بمستويات جهدمختلفة، حيث سيتم إنشاء خمس محطات تحويل بجهد 400KV، و25 محطة تحويل بجهد 132KV، إضافة إلى 100 محطةتحويل بجهد 33/11KV.

وتشملالمرحلة الثانية من الاتفاقية تطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاءمحطات توليد جديدة، مما سيسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباءالوطنية.

ويأتيهذا المشروع في إطار خطة الوزارة لمعالجة الاختناقات في شبكة نقل وتوزيع الطاقةالكهربائية وتحسين موثوقية الشبكة الوطنية.