2025-01-19 19:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فازفريق النجف، مساء اليوم الأحد، على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 3-2 ضمن منافساتالجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراةعلى ملعب النجف الدولي عند الساعة 5:00 مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النجفبهدفين دون مقابل على الميناء، اذ جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب احمد مكنزي، فيالدقيقة 21، فيما أضاف المحترف لياي بليف الهدف الثاني في الدقيقة 38 .

ومع بداية الشوطالثاني وعند الدقيقة 46 سجل النجف هدفه الثالث عن طريق المحترف بشير كورياني، وقلصالميناء الفارق في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب مناويل، وفي الدقيقة 80 سجل الميناءهدفه الثاني من رأسية رائعة لمهند عبد الرحيم.

وبهذه النتيجةرفع النجف رصيده للنقطة 21 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الميناء عندالنقطة 19 بالمركز 13.