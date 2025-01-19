السوداني يؤكد لمحافظ النجف أهمية التكامل في عمل الحكومات المحلية

2025-01-19 20:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل محافظ النجف

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، محافظ النجف السيد يوسف كناوي.





وجرى خلال اللقاء بحث أهم المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة، والتأكيد على ضرورة إنجازها لما تمثله من فائدة للمواطنين وللنجف التي لها خصوصية، كونها تستقبل ملايين الزوار على مدار العام.





وشدد سيادته على أهمية التكامل في عمل الحكومات المحلية، وأن تتحرك في إطار شامل يأخذ بالحسبان التوافق في الخطط والبرامج والمشاريع، مع ما ثبتته الحكومة في برنامجها الحكومي الذي انطلق من أولويات محددة.



