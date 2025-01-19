توجيهات من السوداني بشأن محافظة الديوانية

2025-01-19 20:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، (19 كانون الثاني 2025)، عدة توجيهات تخص محافظة الديوانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم الأحد، محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي ورئيس مجلس المحافظة محمد شخير فرهود، واستمع خلال اللقاء إلى عرض شامل عن أوضاع المحافظة من الناحيتين الإدارية والخدمية، وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين".

ووجه السوداني، وفقاً للبيان "بتوفير التخصيصات المالية والتمويل اللازم من اجل اكمال اعمال شركات التأهيل لـ 42 حياً في المحافظة، وكذلك بإحالة مشروعي محطات الرفع البالغ عددها (21) محطة، والمرحلة الثانية لمشروع مجاري الديوانية الكبير الى الشركات المتخصصة من اجل إنجازهما".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أن تتوافق مشاريع المحافظة مع التوجه العام للبرنامج الحكومي وأولوياته الخدمية والاقتصادية، والتواصل مع أبناء المحافظة والوقوف على مشاكلهم ومعالجتها" بحسب البيان.



