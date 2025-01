تصويت البرلمان على قانون جهاز المخابرات: خطوة لتعزيز الأمن الوطني

2025-01-19 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على قانون جهاز المخابرات الوطني، في خطوة وصفت بأنها أساسية لتعزيز البنية المؤسسية للدولة العراقية ودعم الأمن الوطني. وهنّأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ضباط ومنتسبي الجهاز بهذه المناسبة، مؤكدًا أن القانون يعد إضافة مهمة لترسيخ مؤسسات الدولة وفق الدستور والنظام الديمقراطي. وأشار السوداني …

