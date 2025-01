2025-01-19 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

غزة/ متابعة عراق أوبزيرفر قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة: إن معركة طوفان الأقصى أشعلت شرارة تحرير فلسطين ودقت المسمار الأخير لزوال الاحتلال. وأضاف في كلمة مصورة، مساء الأحد، تابعتها عراق أوبزيرفر، في اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أن غزة أقامت الحجة على كل دول العالم، …

