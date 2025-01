منع حيدر الملا من الترشح للانتخابات

2025-01-19 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، منع السياسي حيدر الملا من الترشح في الانتخابات المقبلة. جاء ذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فإنه “ناقش المجلس مذكرة رئيس الإدارة الانتخابية المعنونة (رأي بيان) وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين: اولاً: رد الطلب المقدم من (حيدر نوري …

