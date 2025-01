2025-01-19 20:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: قد تبدو المشروبات السكرية لذيذة للغاية بفضل المحليات المضافة، التي تستهدف مراكز المتعة في الدماغ، لكن وراء هذه المتعة الأولية، تكمن مخاطر صحية تهدد الإنسان على المدى الطويل. تشير الأبحاث إلى أن هذه المشروبات، رغم مذاقها الجذاب، تفتقر إلى القيمة الغذائية، ويؤدي استهلاكها المستمر إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من...

The post دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.