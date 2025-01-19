محافظ ديالى: أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على 7 آلاف عقد حكومي

2025-01-19 20:15:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

كشف محافظ ديالى، عدنان الشمري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن تقديم أكثر من 163 ألف طلب للتنافس على أكثر من 7000 عقد في مؤسسات الدولة داخل المحافظة".

وقال الشمري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المركزية المشرفة على تطبيق التعليمات الحكومية حيال تحديد المرشحين للعقود في ديالى، مستمرة في عملها منذ أشهر، حيث تقوم بفرز الأسماء وفق مبدأ النقاط لتحديد المشمولين بحسب الصيغة المعتمدة التي وردتنا من بغداد".

وأشار إلى أن "أكثر من 163 ألف طلب تم تقديمه إلى اللجنة، التي تعمل حاليًا على فرز هذه الأسماء للتأكد من مدى مطابقتها للتعليمات والشروط المحددة، من أجل التنافس على العقود المخصصة لمحافظة ديالى".

وأضاف الشمري أن "التأخير في إعلان أسماء المشمولين بالعقود يعود الى ضرورة اعتماد الشفافية وعدم ارتكاب أي أخطاء من خلال التدقيق المستمر"، مشددًا على أن "الأسماء المعلنة لن تشمل أي وساطة أو محسوبية".

وأكد، أن "اللجنة تعمل وفق آلية محددة وبإشراف مباشر من المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، لضمان أن تكون العملية عادلة ومنصفة، موضحا، أنه "تم اعتماد مبدأ الكثافة السكانية لكل وحدة إدارية في توزيع العقود".