هل سيواصل الذهب تفوقه في 2025؟

2025-01-19 20:16:24 - المصدر: شفق نيوز

حققت أسعار الذهب مكاسب قوية في 2024 والتي بلغت نحو 27% مسجلة عدة مستويات قياسية جديدة على مدار العام، كان آخرها الارتفاع بالقرب من 2800 دولار للأونصة، عززت تلك المكاسب الواسعة ثلاثة عوامل أساسية هم: عمليات الشراء الكبيرة من البنوك المركزيةالعالمية وخاصة في الصين والهند والأسواق الناشئة واتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير سياسته النقدية مما يجعل المعدن الأصفر غير المدر للعائد أكثر جاذبية، ومن جهة أخري، لعب الذهب دوره التاريخى كأفضل ملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وأوكرانيا في العام الماضي.

هل تستمر المكاسب في عام 2025؟

قد يؤدي عدم اليقين بشأن اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي والحروب التجارية المحتملة التي أشعلتها رئاسة ترامب الثانية وجهود الصين لتحفيز النمو، إلى استمرار تألق المعدن الثمين.

يقول أحد محللي السوق المعروفين أن العديد من العوامل تعمل لصالح الذهب: "إذا كان سعر تداول الذهب سيكرر مكاسبه من العام الماضي، فسوف يحتاج إلى التحرك إلى مستوى 3300 دولار لتكرار أداء العام الماضي"، ويضيف "إن الخطر في هذا السيناريو هو إذا كان على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعكس مساره بسبب سياسات ترامب المؤيدة للنمو والمؤيدة للتضخم، إن الانتقال من خفض أسعار الفائدة إلى التوقف المؤقت أو الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يمكن أن يكون عقبة أمام سعر الذهب، ولكن بشكل عام، تظل توقعات الذهب صعودية إلى حد ما".

العوامل التي ستؤثر على أسعار الذهب هذا العام

1 .الطلب الدافع

تشكل آسيا أكثر من 60% من الطلب على الذهب، حيث تعد الصين والهند أكبر مستهلكين في العالم، في عام 2024 ضعف الطلب الصيني على المجوهرات الذهبية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010،وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وفي الوقت نفسه، تباطأت أيضًا عمليات الشراء من بنك الشعب الصيني حيث انخفض إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 19% على أساس سنوي.

يتوقع مجلس الذهب العالمي انخفاضًا أضيق بنحو 3% في استهلاك الذهب الصيني في عام 2025، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق أهداف النمو، مع احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني.

في حين توجد مخاوف من أن سوق المجوهرات الذهبية في الصين قد تكون قريبة من التشبع، فمن المتوقع أن يظل الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية صحيًا، وإضافة إلى توقعات الاستقرار، هناك إعلانات عن شراء محتمل للذهب من بنك الشعب الصيني.

ومن المتوقع أن يظل الطلب من الهند قويًا، خاصة وأن النمو الاقتصادي في البلاد يظل أعلى من 6.5%.

2 .التأثيرات الجيوسياسية

من المرجح أن يؤدي خطر الحروب التجارية في ظل رئاسة ترامب الثانية إلى احتفاظ الذهب بمكانته كتحوط فعال في عام 2025، يجب اعتبار الذهب مُنوعًا داخل محفظة المستثمر نظرًا لأنه يوفر الحماية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، وقد يرتفع التضخم مرة أخرى في ظل إدارة ترامب الثانية مما يعزز التوقعات الصعودية للذهب هذ العام.

3 .الاتجاهات التاريخية

قبل عام 1980 كانت الاتجاهات الاقتصادية والسياسية العدائية تدفع المستثمرين إلى شراء المزيد من الذهب لمدة عام أو عامين، وبعد هذه الفترة، تتحسن الظروف ويشتري المستثمرون كميات أقل من الذهب، وتهدأ الأسعار حتى تبدأ دورة الأزمات التالية التي تستمر لمدة عام أو عامين مرة أخرى.

في عام 2000، ذكرت شبكة سي بي إم أن الدورة التالية سوف تشهد قيام المستثمرين بشراء المزيد من الذهب لعقود من الزمن وليس لسنوات، وأخيراً، كانت هناك تحولات كبرى في السياقات السياسية الدولية والوطنية في مختلف أنحاء العالم، ومن بين الأحداث الأكثر أهمية عودة دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة.

قد تؤدي عودته إلى السلطة هذا الشهر إلى تغيير كبير في الثروات والمشهد الاقتصادي والسياسي، وليس من الواضح ما الذي قد تعنيه رئاسته وما الذي ستفعله للعالم، نظراً للتناقضات الداخلية في خططه المعلنة، ولكن من المرجح أن تكون سلبية بالنسبة للنمو العالمي، ومن السابق لأوانه معرفة ذلك، مع وضع هذه الحقائق الأساسية في الاعتبار، تشير توقعات الذهب في عام 2025 إلى المزيد من الزيادات في الأسعار.

4 .هل ستحدث تهديدات الركود؟

يتوقع بعض الخبراء حدوث ركود في مرحلة ما، ربما على الأرجح في عام 2025 أو 2026، إذا خفضت الحكومة الأمريكية إنفاقها وتبنت مواقف عدائية تجاه أي عدد من الدول فقد يأتي الركود عاجلاً ويكون أكثر حدة، خاصة أن ترامب غالبًا ما يفكر في فرض مزيد من الرسوم الجمركية، وهذا يثير شبح ركود أعمق في وقت أقرب.

سعى الرئيس الجمهوري "هربرت هوفر" والكونجرس إلى مكافحة الكساد الأعظم من خلال سن قانون التعريفات الجمركية لعام 1930والمعروف باسم قانون سموت-هاولي، حيث رفع التعريفات الجمركية على أكثر من 20 ألف سلعة مستوردة بنسبة 40% إلى 60%، وقد تسبب قانون سموت-هاولي والتعريفات الجمركية الانتقامية في دول أخرى في انخفاض بنسبة 67% في التجارة الأمريكية والواردات والصادرات، مما أدى إلى تعميق وإطالة أمد حدة الكساد الأعظم.

5 .ارتفاع الإنتاج

فيما يتعلق بأساسيات سوق الذهب، يتوقع السوق زيادة بنحو 1.5% في إنتاج المناجم العالمي في عام 2025 إلى حوالي 88.6 مليون أوقية، وهذا من شأنه أن يتبع زيادة بنحو 0.5% في عام 2024.

من المرجح أن تستمر أسعار أسهم التعدين في التخلف عن أسعار المعدن الذهبي، مما يعكس التحولات الطويلة الأجل في مواقف المستثمرين والتمييز بين سبائك الذهب وأسهم التعدين.

ومن المتوقع أن يرتفع المعروض الثانوي أو الذهب المعاد تدويره خلال هذا العام بنحو 10% ليصل إلى نحو 40.9 مليون أوقية بسبب ارتفاع أسعار الذهب وتدهور اقتصاد المستهلك المتوقع في العديد من أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المعروض من الذهب المكرر حديثًا نحو 136.9 مليون أوقية، مضيفًا نحو 7.4 مليون أوقية من صادرات الاقتصاد الانتقالي، وسيرتفع هذا بنحو 3.8% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

6 .مشتريات البنوك المركزية

من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في كونها مشترين صافيين بنحو 8 ملايين أوقية في عام 2025 دون تغيير تقريبًا إلى أقل قليلاً من عام 2024، وتميل السلطات النقدية إلى أن تكون أكثر حساسية للأسعار من المستثمرين من القطاع الخاص.

تراجعت البنوك المركزية عن شراء نفس القدر من الذهب الذي كانت تشتريه منذ تجاوز أسعار الذهب 2200 دولار في نهاية مارس، ومن المتوقع أن يستمر هذا التردد في عمليات الشراء خلال هذا العام حيث من المتوقع أن تظل الأسعار قوية وترتفع أكثر.

اشترى المستثمرون من 24 إلى 26 مليون أونصة من الذهب على أساس صافٍ سنويًا من عام 2021 حتى عام 2023، ويقدر أنهم اشتروا حوالي 32 مليون أونصة في عام 2024، ومن المتوقع أن يشتري المستثمرون حوالي 44 مليون أونصة في عام 2025 حيث تزيد الظروف السياسية والاقتصادية من مخاوف المستثمرين.

يبدو أن مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية من المرجح أن تبقي المستثمرين مهتمين بإضافة الذهب إلى محافظهم، ومن شأن ذلك أن يبقي أسعار الذهب مرتفعة ومن المرجح أن يدفعها إلى أسعار قياسية جديدة على مدار عام 2025.