إنجاز عراقي مزدوج في بطولة (دريفت) الدولية لقفز الحواجز

2025-01-19 20:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق الفارس العراقي زيد النجيفي إنجازات مميزة في بطولة (دريفت) الدولية لقفز الحواجز المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى أبرز البطولات المؤهلة لكأس العالم.وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الفارس العراقي نجح في تقديم أداء لافت على مدار أيام البطولة، حيث أحتل المركز الخامس في شوط السمول والمركز الثالث في شوط تأهيلي للجائزة الكبرى، ليواصل تألقه بحصوله على المركز الثالث في شوط السمول ضمن كأس وزارة التعليم".وأضاف البيان، أن " النجيفي اختتم مشاركته المميزة يوم أمس السبت بتحقيق المركز الثاني في شوط نهائي السمول والمركز الأول في شوط نهائي الميديم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز فرسان العراق الدوليين".وأشار الى أن "البطولة شهدت تألقاً لافتاً للفارس مصعب النجيفي، الذي نجح في تحقيق المركز الرابع في شوط الميديم تور، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي يحققها الفرسان العراقيون في المحافل الدولية، وتأتي هذه النتائج لتعكس تطور رياضة الفروسية العراقية وحضورها المتزايد على الساحة".