بيطرة البصرة تنفي دخول أبقار حاملة لمرض "الطاعون" إلى موانئها

2025-01-19 20:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نفى مدير المستشفى البيطري في البصرة، رياض محمد، يوم الأحد، دخول أبقار حاملةلمرض "الطاعون" إلى الموانئ العراقية قادمة من دولة جيبوتي.

وقالمحمد لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات المتداولة عن دخول عجول مصابة بمرضالطاعون إلى ميناء أم قصر في البصرة غير صحيحة، كما أن هذا المرض منقرض منذ فترةطويلة ولا وجود له إطلاقاً وهذه المعلومات مثبتة ومؤكدة لدى منظمة الصحةالعالمية".

وأضاف"هناك تكليف رسمي بمتابعة هذه الباخرة عبر لجنة مؤلفة من الجهات العليا ذاتالعلاقة وتم فحص الحمولة بكاملها والكشف على الباخرة ولم يتم تسجيل أي حالة إصابةبأي مرض يذكر والعجول بحالة جيدة وسليمة".

وكانتالنائبة ساهرة الجبوري قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه تم استيراد عجول مصابة بمرضالطاعون، وهي الآن في طريقها للتفريغ بميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

ووجهتالجبوري، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية "فيسبوك"، تابعتها وكالة شفقنيوز، نداء استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة، موضحة أن "شركة عراقية تدعي قربهامن إحدى الجهات المتنفذة، قامت باستيراد عجول من دولة جيبوتي وبأوراق مزورة بشهادةمنشأ وأوراق صحيحة صادرة من اليمن بمساعدة من دائرة البيطرة قسم الأمراض الوبائية".

وأضافتأن "هذه العجول حاملة لـ(العترة السابعة) (مرض الطاعون) والآن هذا الوباء وصلإلى ميناء أم قصر على متن الباخرة الجيبوتية (ليدي رشا)".

وأشارتالجبوري، إلى أن "منظمة الصحة العالمية، منعت تصدير اللحوم الأفريقية الحية إلىجميع دول العالم باستثناء الدول التي لديها مجازر، على أن تصدر هذه اللحوم مذبوحةومجمدة إلى بلدان أفريقية أخرى".