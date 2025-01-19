ستلار إنيرجي: مشاريعنا الموقعة مع العراق ستسهم بتقليل الاختناقات في الشبكة

2025-01-19 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - حسن الفوازأكدت شركة ستلار إنيرجي في العراق والشرق الأوسط، اليوم الاحد، أن مشاريعها الموقعة اليوم مع وزارة الكهرباء العراقية، ستسهم بتقليل الاختناقات في الشبكة وتحسين واقعها، فيما أكدت أن لديه مشروعان سبق وأن بوشر بهما في وقت سابق من المؤمل أن يضيفا 600 ميغاواطوقال الرئيس التنفيذي للشركة كوردن ليون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاتفاقية التي وقعت اليوم بين الشركة ووزارة الكهرباء جاءت بدعم مباشر من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء"، لافتا الى أن "الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال النقل والتوزيع الكهربائي، مما يسهم في تحسين واقع الطاقة في العراق وتقليل الاختناقات في الشبكة الكهربائية".وأوضح ليون أن "الشركة لديها سجل حافل بالمشاريع، بما في ذلك العمل في محطتي كهرباء كركوك وكذلك محطة الصدر في بغداد، والتي من المتوقع أن تسهم في إنتاج حوالي 600 ميجاواط خلال العامين المقبلين".وأضاف أن "ستلار إنيرجي مستمرة في دعم وزارة الكهرباء من خلال توفير التمويل اللازم من مصارف عالمية معتمدة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع المستقبلية".وأشار إلى أن "الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الرسمية، بما في ذلك مخاطبة وزارة التخطيط لإدراج القرض في الموازنة القادمة، بعد ذلك، ستقوم وزارة الكهرباء بتشكيل فريق لتحديد أولويات المشاريع وتوزيعها وفق احتياجات القطاع، ليبدأ التنفيذ وفق خطة عمل مدروسة".وأكد ليون: "التزام ستلار إنيرجي بمواصلة دعم قطاع الكهرباء في العراق والمساهمة في تحسين خدمات الطاقة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وقع وزير الكهرباء، زياد علي فاضل ، اتفاقية مبادئ التعاون مع شركة ستلار انيرجي لتطوير قطاع الطاقة. وتشمل الاتفاقية كمرحلة أولى، مجالي النقل والتوزيع، وكذلك إنشاء 5 محطات تحويل بجهد 400 KV، و25 محطة تحويل بجهد 132 KV و100 محطة تحويل بجهد 33/11 KV.