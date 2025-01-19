الأمن الوطني: إقرار قانون المخابرات سيرسخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية

2025-01-19 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، أن إقرار قانون جهاز المخابرات الوطني سيرسخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للقادة والضباط وجميع منتسبي جهاز المخابرات الوطني بمناسبة إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الخاص بجهاز المخابرات".وأضاف، أن "هذه الخطوة التشريعية المهمة ستعمل على ترسيخ الأطر القانونية لعمل المؤسسات الأمنية وتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك، مما يصب في خدمة المصلحة العليا للوطن"، مشيرا الى أن "هذا الإنجاز التشريعي جاء ليؤكد الثقة العميقة في كفاءة وقدرات جهاز المخابرات الوطني على صون أمن الوطن والمواطن، وفتح مجالات جديدة للعمل المؤسسي".وتابع "إذ نهنئ جهاز المخابرات بهذا الإنجاز المهم، فإننا نجدد العهد بمواصلة مسيرة العمل المشترك والتعاون المثمر بين مؤسساتنا الأمنية خدمةً لأمن وازدهار وطننا الغالي، داعين الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في أداء رسالتكم الوطنية السامية".