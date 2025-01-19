المالية النيابية: تعديل الموازنة يتضمن صرف تكلفة استخراج النفط من الإقليم

2025-01-19 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، مايتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون لوكالة شفق نيوز، إن "تعديل المادة12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستانعلى يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم"، مبينة، أن"المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقومالدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم".

وأشارت إلى أن "الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوابإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص الماليالمطلوب للمحافظات".

ولفتت إلى أن "التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنةلعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب فيحالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويتعلى مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقلمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.