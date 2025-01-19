أمانة بغداد: قرب إطلاق العمل بمشروع استثمار النفايات وتحويلها لطاقة كهربائية نظيفة

2025-01-19 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، قرب إطلاق العمل بمشروع استثمار النفايات وتحويلها لطاقة كهربائية نظيفة بعد إتمام توقيع العقد الاستثماري مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة .وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم اولى هذا المشروع الاهتمام البالغ الى جانب الاهتمام والدعم الحكومي لتنفيذه كأول مشروع يحقق الاستدامة البيئية"، مضيفة ان "المشروع ضمن خطة أعدتها أمانة بغداد لإيجاد الحلول لمعالجة النفايات بالطرق الصحية واستثمارها لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة ، وتم إجراء عدة اجتماعات مشتركة مع الجهات الأخرى الساندة من أجل إنجازه على أرض الواقع".وأضاف البيان، أن " أمانة بغداد سبق لها ان أعلنت عن الفرص الاستثمارية لتنفيذ المشروع من مقر مبنى أمانة بغداد و تلقت العديد من العروض من داخل مقر الهيئة الوطنية للاستثمار " .وتابع أن " هذا المشروع تم توقيع العقد الاستثماري له من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة وسينفذ بمنطقة النهروان على أرض خصصت لأمانة بغداد بمساحة (1000) دونم ليكون أول مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة بمدينة بغداد وعلى وفق تقنيات حديثة مطابقة للمعايير الدولية عبر معالجة وحرق 3000 طن من النفايات يومياً لإنتاج (100) ميكاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة تضاف الى الشبكة الوطنية ".