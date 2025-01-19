مقتل طفل بمشاجرة مسلحة في بغداد

2025-01-19 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، بأن رصاصة طائشة انهت حياة طفل في بغداد.

وذكر المصدر لـ" بغداد اليوم"، بان "مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة الشعلة ببغداد، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ما اسفر عن مقتل طفل صادف مروره لحظة وقوع المشاجرة".

وأضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا موسعا لتحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة".

فيما أثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، الذين طالبوا بتشديد الرقابة الأمنية والحد من انتشار السلاح غير المرخص.



