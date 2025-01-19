2025-01-19 21:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد 19-كانون الثاني -2025





اعلنت امانة بغداد عن قرب اطلاق العمل بمشروع استثمار النفايات وتحويلها لطاقة كهربائية نظيفة بعد إتمام توقيع العقد الاستثماري مع احدى الشركات الأجنبية المتخصصة .





وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم اولى هذا المشروع الاهتمام البالغ الى جانب الاهتمام والدعم الحكومي لتنفيذه كأول مشروع يحقق الاستدامة البيئية ، وهو ايضاً ضمن خطة أعدتها امانة بغداد لايجاد الحلول لمعالجة النفايات بالطرق الصحية واستثمارها لانتاج الطاقة الكهربائية النظيفة ، وتم اجراء عدة اجتماعات مشتركة مع الجهات الاخرى الساندة من اجل انجازه على ارض الواقع ".





واضاف ان " امانة بغداد سبق لها ان اعلنت عن الفرص الاستثمارية لتنفيذ المشروع من مقر مبنى امانة بغداد و تلقت العديد من العروض من داخل مقر الهيئة الوطنية للاستثمار " .





وتابع ان " هذا المشروع تم توقيع العقد الاستثماري له من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار مع احدى الشركات الأجنبية المتخصصة وسينفذ بمنطقة النهروان على ارض خصصت لامانة بغداد بمساحة (1000) دونم ليكون أول مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة بمدينة بغداد وعلى وفق تقنيات حديثة مطابقة للمعايير الدولية عبر معالجة وحرق 3000 طن من النفايات يومياً لإنتاج (100) ميكاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة تضاف الى الشبكة الوطنية ".



