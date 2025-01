ريال مدريد يقسو على لاس بالامس ويتصدر الدوري الإسباني للمرة الأولى هذا الموسم

2025-01-19 21:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ عراق اوبزيرفر تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني اليوم الأحد، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 4-1 بملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث. ونجح ريال …

