2025-01-19 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

وزارة الزراعة تنفي استيراد عجول مصابة بالطاعون وتؤكد الالتزام بالإجراءات القانونية.

The post العراق ينفي استيراد عجول مصابة بالطاعون first appeared on Observer Iraq.