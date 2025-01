السوداني يوجه خلال لقائه محافظ ميسان بإدراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي في قضاء الميمونة

2025-01-19 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، وزارة التخطيط بإدراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي في قضاء الميمونة بمحافظة الديوانية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني التقى محافظ الديوانية حبيب ظاهر الفرطوسي، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في المحافظة ، وسير العمل في …

