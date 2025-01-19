التعليم تعلن أسماء مرشحي الزمالة الدراسية الصينية
2025-01-19 21:40:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء المرشحين إلى الزمالة الدراسية الصينية.
وقالت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم إعلان القبولات الدراسية حال ورودها من الجانب المانح".
الأسماء أدناه:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/19012025.pdf
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء المرشحين إلى الزمالة الدراسية الصينية.
وقالت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم إعلان القبولات الدراسية حال ورودها من الجانب المانح".
الأسماء أدناه:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/19012025.pdf