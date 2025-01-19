رئيس الوزراء يوجه وزارة التخطيط بإدراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي في قضاء الميمونة

2025-01-19 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزارة التخطيط بإدراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي في قضاء الميمونة التابع لمحافظة ميسان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في محافظة ميسان، وسير العمل في مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في المحافظة، والمشاكل التي تواجهها، فضلاً عن متابعة المشاريع الخدمية التي تم إطلاقها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ميسان العام الماضي".وأضاف، أن "السوداني اطلع خلال اللقاء على مطالب الأهالي في منطقة البتيرة بقضاء الميمونة وفي ناحية السلام؛ لإيجاد الحلول لمشكلة مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر، حيث وجه السوداني وزارة التخطيط بالاستجابة لهذه المطالب، وإدراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة أهالي القضاء".