وفد حكومة كوردستان يتوجه إلى بغداد لمناقشة تعديلات قانون الموازنة

2025-01-19 21:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توجّهوفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، مساءاليوم الأحد إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاًتعديلات قانون الموازنة.

وذكر بيان صادرعن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"المباحثات ستركز على معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملينفي الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".

وكانت اللجنةالمالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنةالعامة الاتحادية.

وبحث رئيسالجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يومالثلاثاء الماضي، العلاقات بين بغداد وأربيل، فيما أكدا على ضرورة حل القضاياعالقة ورواتب موظفي الإقليم.

كما اكد رئيسالحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،يوم الاثنين الماضي، على تعزيز التعاون لمواجهة "التحديات الوطنية"، كماجرى بحث العديد من الملفات وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنةالعامة الاتحادية.