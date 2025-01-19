الصين في العراق.. النفط برضا النخب مقابل الاستقرار السياسي والاجتماعي

2025-01-19 21:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف معهد "كلينجينديل" الهولندي المتخصص بالشؤون الدولية،مرتكزات القوة الناعمة للصين في العراق، ومحدوديتها فيما يتعلق بالروابط مع اقليم كوردستان،واهداف هذا النفوذ الصيني الذي يتمحور على تأمين مصادر الطاقة من النفط والغاز، وهيمعادلة تساهم في استقرار السلطة السياسية والاجتماعية ونخبها في العراق، ويتوقع أنتبقى على هذا المستوى، حيث لا يوجد أي وجود امني وعسكري لبكين في هذا البلد، وذلك رغمالمنافسة التي تبديها إزاء الحضور الأمريكي.

وذكر المعهد الهولندي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان الهدف الرئيسيلانخراط الصين في العراق هو ضمان تدفق الآمن للنفط وتنويع واردات بكين وإنما من دونجعلها معتمدة على بغداد، مشيرا الى ان هناك امكانية لزيادة نسبة الـ10% الحالية منواردات النفط الصينية التي مصدرها من العراق.

واوضح التقرير ان ما يقدر بنصف وثلثي إنتاج النفط العراقي يأتي فعليا منحقول وآبار تشارك الشركات الصينية فيها كجهة استثمار او انتاج او في تأمين الخدماتالتشغيلية.

وتابع التقرير؛ أن الصين تهيمن على هذا القطاع الاقتصادي، على الرغم منأنه من الممكن استبدال بكين كمشتري للنفط العراقي بسبب الطبيعة القصيرة المدى والعالميةللتجارة النفطية.

ولفت التقرير إلى أن النخب السياسية في العراق سوف تحتاج بشكل متزايد الىالاستثمارات الصينية للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، التي تدر الإيرادات التيتعتمد عليها التسوية السياسية والاستقرار الاجتماعي في العراق.

واعتبر التقرير أنه "بخلاف ما يعتقده البعض، فانه لا يبدو ان هناكمخططا جيوسياسيا اوسعاً وراء الحضور الصيني في نفط العراق ولا يأتي التحول في صادراتالنفط العراقي نحو الصين على حساب الولايات المتحدة".

ولفت التقرير إلى ان الصين تحتفظ بعلاقات دبلوماسية قوية الى حد ما معالعراق بالتوازي مع علاقاتها الاقتصادية المهمة، لكن من المنظور الأمني، فإن العلاقاتتعتبر هامشية.

وبرغم ذلك، قال التقرير ان الصين تعمل على اقامة منصات امنية ودبلوماسية- وخاصة من خلال "مبادرة الأمن العالمي(GSI) "، ومن خلال "منتدى التعاون الصيني العربي (CASCF)"، حيث بإمكان الصين من خلالهما تطوير قدراتها الدبلوماسيةوالامنية على المدى المتوسط.

وتابع التقرير ان الصين تسعى في الوقت نفسه الى توسيع قوتها الناعمة بينالنخب والسكان العراقيين من خلال مشاريع "مبادرة الحزام والطريق"، ومن خلالالتمويل، وغيرها من الصفقات الاقتصادية، بالاضافة الى خطابها المناهض للولايات المتحدةودبلوماسية التواصل العام.

ورأى التقرير؛ أن النخب الحاكمة الرئيسية في العراق، في "الإطار التنسيقي"،تنظر الى الصين بشكل عام كشريك مرحب به بينما تستفيد هذه النخب من الازدهار الاقتصاديالذي تحقق بفضل أسعار النفط الجيدة، والاستقرار الامني النسبي والسيطرة السياسية الثابتة.

واوضح التقرير ان هناك 3 عوامل ربما تفسر جاذبية الصين بالنسبة للنخب السياسيةفي العراق: وهي ان الصين تتبع سياسة خارجية اقل تدخلا واكثر احتراما وأكثر قابلية للتنبؤمن السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة للدول، مضيفا أن الوجود الصيني في العراقيؤدي الى تنويع مجموعة شركاء بغداد الأجانب، وذلك بالاضافة إلى ان صفقات الصين الاقتصاديةتخلق أرباحا متبادلة بشروط عراقية.

وتابع التقرير؛ أن نوايا انخراط الصين مع العراق، تتوافق بشكل جيد مع جهودبغداد لتحقيق التوازن في تعاملاتها مع الولايات المتحدة وإيران وغيرهما.

ولفت التقرير إلى أن العلاقات المعاصرة بين العراق والصين، انطلقت في العام2008، أي قبل انسحاب القوات الامريكية من العراق 2011، مشيرا في هذا السياق الى زيارةعدد من رؤساء الوزراء العراقيين الى الصين مثل نور المالكي في العام 2011 وحيدر العباديفي العام 2015، والتي ساهمت في اقامة علاقة مثمرة تركز على النفط وراحت تتوسع تدريجياالى مجالات اقتصادية اخرى ومنذ العام 2013، حيث أصبحت الصين المصدر الأكبر للاستثمارالأجنبي المباشر في العراق، بينما أصبح العراق منذ العام 2021، ثالث أكبر دولة مورّدةللنفط الى الصين، بعد السعودية وروسيا.

وللتأكيد على هذه الطموحات، قال التقرير إن البلدين وقعا "شراكة استراتيجية"في العام 2015، تشير إلى رغبة صينية في استقرار وعلاقات طويلة الأمد قائمة على ركيزتيناثنتين من المكاسب المتبادلة والثقة الثنائية.

واشار التقرير الى ان السنوات الاخيرة شهدت زيادة ملحوظة في النشاط التجاري،حيث انه على سبيل المثال، ارتفعت نسبة النفط العراقي المصدر الى الصين من 19.7 % فيالعام 2017 الى 29.1 % في العام 2020 (بينما كانت تبلغ 2.3% في العام 2008).

وقال التقرير؛ إن استراتيجية الصين تجاه الشرق الأوسط، تتعلق بشكل أساسيبتأمين إمدادات النفط التي تحتاجها لتطوير نفسها، في حين أن الهدف الثانوي هو تعزيزالنفوذ الجيوسياسي لبكين في المنطقة، ويفضل أن يكون ذلك من خلال إضعاف نفوذ الولاياتالمتحدة.

وتابع التقرير أن حجم التجارة بين الصين والشرق الأوسط تضاعف تقريبا منالعام 2017 حتى العام 2022 من 262.5 مليار دولار الى 507.2 مليار دولار، مشيرا إلى ان منطقة الشرق الأوسط بالإجمال، كانت الشريكالتجاري الأسرع نموا للصين خلال العام 2022.

وحول العراق، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لانخراط الصين في العراق، هوضمان تدفق موثوق للنفط بهدف تنويع واردات بكين النفطية، وانما من دون أن يجعل ذلك منالصين معتمدة على بغداد. وفي المقابل، قال التقرير ان العراق يلجأ الى التنويع في خياراته،مثلما حدث مثلا بالاستعانة بشركة كورية جنوبية لتطوير ميناء الفاو، ومشاركته في"مبادرة الحزام والطريق" الصينية وخططه الخاصة لاقامة مشروع "طريق التنمية"،مشيرا إلى أن ذلك يعكس انه ليس لدى اي من الفصائل السياسية في العراق اي نية لتصبحمعتمدة على الصين كبديل عن الولايات المتحدة.

التعامل الصيني مع اقليم كوردستان

وذكر التقرير أن نطاق الانخراط الرسمي للصين مع اقليم كوردستان قائم علىمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى حقيقة أن الصين لا تميل الى تشجيع إنشاءمناطق تتمتع بالحكم الذاتي أو انفصالية بالنظر الى تاريخ الصين الخاص مع أقاليم مثلالتبت، وهونغ كونغ و شينجيانغ، أو فيما يتعلق بجزيرة تايوان.

ولفت التقرير إلى أن الصين كانت قد تأخرت في افتتاح قنصليتها في اربيل،ولم تفتتح قنصلية كوردية في الصين حتى الان بينما تتجنب اجراء اتصالات رسمية على اعلىالمستويات السياسية، مضيفا ان الحزب الشيوعي الصيني يحتفظ بعلاقات مع الحزب الديمقراطيالكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، على غرار العلاقات التي يقيمها الحزب الشيوعيالصيني مع العديد من الاحزاب السياسية الاخرى في انحاء العالم كافة.

وبدلا من ذلك، قال التقرير إن الانخراط الصيني في اقليم كوردستان ركز علىالمسائل الاجتماعية والثقافية مثل نشر الادب والدراسات والثقافة الصينية، وتقديم المنحالدراسية وتأسيس اكاديميات هواوي، وتأمين خدمات الاعمار بكلفة محدودة من خلال الشركاتالصينية المرتبطة بالدولة، وذلك بالاضافة الى الاحتفاظ بحصة في بعض حقول النفط والغازفي اقليم كوردستان، مع ان استثمارات بكين الأكبر تتركز في جنوب العراق.

ورأى التقرير أن الصين تركز على نشاطات القوة الناعمة، مضيفا أنه من وجهةنظر النخب الحاكمة في اقليم كوردستان، فان الصين تحظى بالاهتمام باعتبارها دولة فاعلةومؤثرة عالميا، وبإمكانها تعزيز أهداف النخب بالاحتفاظ بقوتها، واحتمال الحصول علىقدر أكبر من الحكم الذاتي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقدم الصين الكثير منالمساعدة في مثل هذه الجهود.

ومن منظور اقتصادي، قال التقرير إن بكين مهمة بالنسبة للعراقيين على المدىالقصير، لافتا إلى أن الأكثر اهمية، يتمثل في البنية التحتية النفطية القديمة والتيتتطلب صيانة واسعة في المستقبل القريب للإبقاء على نفس مستوى الانتاج، مذكرا باهميةذلك لان الايرادات النفطية تمثل 85% من ميزانية الحكومة العراقية والتي تعتبر المصدرالأساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وختم التقرير الهولندي بالاشارة الى ان استقرار العراق حاليا مهدد بشكلأساسي من قبل ثلاث ظواهر: اولا هشاشة المؤسسات، وثانيا انتشار الجهات المسلحة؛ وثالثااحتمال ظهور داعش مجددا او اشكال اخرى من الإرهاب والتطرف العنيف.

ترجمة: وكالة شفق نيوز