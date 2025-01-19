وفد من مالية الإقليم يتوجه الى بغداد لمناقشة الرواتب وتعديلات الموازنة

2025-01-19 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن وفدا ترأسه الوزير آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "الوفد سيتباحث حول معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.



