مدرب الشياطين الحمر: نحن "أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد"

2025-01-19 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقر مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم، يوم الأحد، بأنالفريق الحالي يمكن اعتباره الأسوأ في تاريخ النادي بعد الهزيمة القاسية أمامبرايتون 3-1.

وتعرض مانشستر يونايتد إلى خسارته السادسة في 11 مباراة في الدوري منذاستلام المدرب السابق لسبورتينغ البرتغالي أموريم إدارته الفنية، خلفا للهولنديإريك تن هاغ المقال من منصبه.

ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في الدوري وعلى الرغم من أنه يتقدم بفارق10 نقاط عن منطقة الهبوط، إلا أنه بعيد كل البعد عن التأكد من تجنب الانجراف إلىصراع البقاء على خلفية أدائه المخيب اليوم.

وهي الخسارة السادسة لمانشستر يونايتد على أرضه في الدوري هذا الموسم، وهوأكبر عدد له في أول 12 مباراة له في الموسم منذ 1893-1894.

كما خسر 10 من أصل 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، وهي أسرع سلسلة هزائمله في موسم في الدوري الممتاز منذ موسم 1989-1990 حين أنهاه بـ16 هزيمة.

ودفعت هذه النتائج السلبية أموريم الى الاعتراف بما لا يمكن تصوره وهو أنهيدرب أسوأ فريق على الإطلاق في تاريخ النادي المتألق.

وقال أموريم، في تعليق أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تخيلوا ما قديعنيه هذا لمشجع مانشستر يونايتد، تخيلوا ما قد يعنيه هذا لي، لقد حصلنا على مدربجديد يخسر أكثر من المدرب السابق، أنا أعلم ذلك تمامًا"، وفق ما نقلت"فرانس برس".

وأضاف "ربما نكون أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد. أعلم أنكمتريدون عناوين رئيسية ولكنني أقول ذلك لأننا يجب أن نعترف بذلك ونغيره".

ووصل المدرب البالغ من العمر 39 عاما إلى يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبرالماضي، وهو أحد ألمع المدربين الشباب في أوروبا.

وعن خطته، قال "لن أغير فلسفتي مهما حدث. أعلم أننا قادرون علىالنجاح، لكننا بحاجة إلى النجاة من هذه اللحظة. أنا لست ساذجا. نحن بحاجة إلىالنجاة الآ".