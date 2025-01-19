ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد الفوز على لاس بالماس

2025-01-19 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر فريق ريال مدريد، يوم الأحد، الدوري الإسباني لكرة القدم،بعد الفوز على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 20 بالمسابقة،.

وتقدم لاس بالماس بهدف مبكر للغاية سجله فابيو سيلفا بعد مرور 27 ثانيةمن بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو.

ورد ريال مدريد بأربعة أهداف سجلها الفرنسي كيليان مبابي "ثنائية"وإبراهيم دياز ورودريغو وفيدريكو فالفيردي في الدقائق 18 و33 و36 و57.

كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد ثلاثة أهداف أخرى لمبابي وجود بيلنغهاموفيدريكو فالفيردي.

وأكمل لاس بالماس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بينيتو راميريز فيالدقيقة 64.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بالصدارة مستفيداً من تعثر منافسيهأتلتيكو مدريد (44 نقطة) بالخسارة أمام ليغانيس، وبرشلونة ثالث الترتيب (39 نقطة) بالتعادلمع خيتافي.

أما لاس بالماس فقد تلقى خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذاالموسم، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.