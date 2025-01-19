2025-01-19 22:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إنشاء اثنين من أكبر المطامر للنفايات في شرق العراق.

وقال الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه عقد لقاءً مهماً مع رئيس الحكومة لبحث عدد من الملفات الهامة التي تتعلق بالخدمات والمالية والمشاريع".

وأوضح أنه "قدّم طلباً لإنشاء اثنين من المطامر النموذجية ضمن قاطع محافظة ديالى، لتكون من أكبر المطامر في شرق العراق".

وأضاف الكروي أن "السوداني وافق على الطلب، وأصدر توجيهات لوزارة التخطيط والجهات المعنية لإعداد الدراسات وضمان توفير الغطاء المالي ضمن موازنة 2025".

وأشار إلى أن "المطامر ستكون في مناطق شمال وشمال شرق ديالى، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة في الدول الأخرى في مجال التعامل مع النفايات، وكذلك إعادة تدويرها. كما سيتم العمل على منع تسرب النفايات ومخرجاتها إلى المياه الجوفية".

وأكد الكروي أن "حمرين ستكون من المواقع المرشحة لتكون مطمراً مركزياً على مستوى المحافظة، إلى جانب موقع آخر قريب منها".

وأشار إلى أنه "سيتم تشكيل فريق عمل خلال الأسابيع القادمة لإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء هذه المطامر، التي ستركز على المعالجات البيئية وإعادة التدوير، بهدف إنهاء ملف التلوث البيئي الذي عانت منه ديالى في السنوات العشرين الماضية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2024، زيارة إلى محافظة ديالى، فيما أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري عن تخصيص السوداني مشاريع بقيمة 615 مليار دينار للمحافظة من قبل السوداني، خلال زيارته.