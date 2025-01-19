الزوراء يتغلب على الحدود ويرتقي صدارة دوري نجوم العراق

2025-01-19 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحقق فريق الزوراء، اليوم الأحد، فوزاً صعباً على الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتقي صدارة دوري نجوم العراق.سجل الزوراء الهدف الأول اللاعب كرار نبيل في الدقيقة (40) ، وعادل (داكوستا) للحدود في الدقيقة (52).وسجل اللاعب (سيف كريم ) بالخطأ في مرماه هدف الزوراء الثاني في الدقيقة (68)،قبل أن يتمكن الحدود من إدراك التعادل عن طريق لاعبه (أحمد السروري) في الدقيقة (90).وأحرز اللاعب (ابراهيم توميو) هدف الفوز للزوراء في الدقيقة (90+3) .وبهذا الفوز اعتلى فريق الزوراء صدارة دوري النجوم برصيد (31) نقطة متقدماً على الشرطة صاحب المركز الثاني والذي يملك (30) نقطة .