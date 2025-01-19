إصابة شخصين بإطلاق نار من بندقية صيد في ديالى

2025-01-19 22:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، بإصابة شابين إثر إطلاق نار عن طريق الخطأ من بندقية صيد في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن: "الشابين أصيبا بجروح في منطقة زراعية قرب ناحية الوجيهية، التي تبعد 25 كم شمال شرق بعقوبة، نتيجة إطلاق نار من بندقية صيد (كسرية) من قبل صديقهما أثناء العبث بها".

وأضاف المصدر أن" القوات الأمنية هرعت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج" .



