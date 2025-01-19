2025-01-19 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فيأجواء من الإبداع والفن، شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان افتتاح معرض فنيللفنان گيلان، الذي جسد من خلال لوحاته أحلام ابنته گونا.

المعرض، الذياستغرق إنجازه سنوات طويلة، حسب ما قاله گيلان، يعكس مشاعر متباينة من الفرحوالحزن، مستوحاة من عالم الطفولة وأحلامها المتنوعة.

الفنان گيلان،الذي كرس سنوات من حياته لابتكار هذه اللوحات، تحدث لوكالة شفق نيوز عن تجربتهقائلاً، "كانت أحلام گونا مصدر إلهام لي، بعضها كان مليئاً بالسعادة والبهجة،بينما حملت أخرى طابعاً حزيناً وعميقاً حيث حاولت أن أنقل هذه المشاعر بصدق عبرالألوان والخطوط، لأن الطفولة عالم نقي يعبر عن كل ما في الحياة من تناقضات".

لوحات تعكسمشاعر الطفولة

وضم المعرضمجموعة من اللوحات التي تنوعت بين ألوان مشرقة تعبّر عن أحلام وردية مبهجة، وألوانداكنة تعكس الأحلام الحزينة والمقلقة. وقد نجح الفنان گيلان في المزج بين الواقعوالخيال، ليقدم تجربة فنية فريدة تأخذ الزوار في رحلة إلى عالم الطفولة.

وعبّر عدد منزوار المعرض عن إعجابهم الكبير بجمال اللوحات وما تحمله من معانٍ عميقة.

وتقول شيدا، وهيإحدى زائرات المعرض، لوكالة شفق نيوز إن "هذه اللوحات ليست مجرد رسومات، بلقصص مليئة بالمشاعر اذ أحسست وكأنني أعيش تلك الأحلام مع الطفلة گونا والجديربالذكر أن المعرض تجربة مؤثرة للغاية".

بينما قال علي،وهو فنان حضر المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "گيلان استطاع أن ينقل المشاعر بدقة وصدق وكل لوحة تحمل رسالة خاصة،وتجعلك تتأمل في قوة الأحلام وتأثيرها على الحياة".

رسالة المعرض

اختتم گيلانحديثه برسالة وجهها للجمهور قائلاً إن "الأحلام هي جزء من الطفولة والشخصيةوأردت من خلال هذا المعرض أن أُذكر الناس بجمال هذا العالم النقي، وبأهميةالاستماع إلى الأطفال وأحلامهم، لأنهم يحملون في قلوبهم مشاعر صادقة".